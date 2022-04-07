حراك 25 جويلية: نطالب بحل النهضة

. ..

عبر المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية فاروق خلفاوي، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية، عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية التونسية.وطالب الحراك رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة حل حركة النهضة وأن الحراك سيخرج إلى الشارع يوم 10 أفريل الجاري للمطالبة بحل حركة النهضة والتنديد بالتدخل الخارجي....