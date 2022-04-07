حراك 25 جويلية: نطالب بحل النهضة


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 17:55 قراءة: 0 د, 17 ث
      
عبر المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية فاروق خلفاوي، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية، عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية التونسية.
وطالب الحراك رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة حل حركة النهضة وأن الحراك سيخرج إلى الشارع يوم 10 أفريل الجاري للمطالبة بحل حركة النهضة والتنديد بالتدخل الخارجي....
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244203

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 07 Avril 2022 à 18h 54m |           
النهضة حزب سياسي مدني ديمقراطي تقدمي (في الصلاح لا في الفساد) ذو توجه إسلامي والإسلام دين علم وعمل وعدل وحرية وتسامح وحوار وتقدم ورقي وأخلاق، و يحارب الفساد والتطرف والظلم والقهر وعبودية البشر لبعضهم وانحطاط الأخلاق والجهل والكسل والإنفراد بالرأي والتسلط




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