سمير ديلو: شهرزاد عكاشة تواجه تهم تتعلق بنشر أخبار زائفة وافتراءات من شأنها تعكير صفو النّظام العام

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"تمّ اليوم الخميس 07 أفريل 2022 في مقرّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالقرجاني الإستماع للصّحفيّة شهرزاد عكاشة بخصوص تسع تدوينات اعتُبِر مضمونها من قبيل : " نشر أخبار زائفة وافتراءات بخصوص السّيّد رئيس الجمهورية ووزير الدّاخليّة من شأنها تعكير صفو النّظام العام والمسّ من الأمن القومي الدّاخلي والتًحريض على إحداث البلبلة والفوضى والتّمرّد في صفوف قوّات الأمن الدّاخلي ونسبة أمور غير صحيحة لإطارات أمنيّة دون الإدلاء بما يفيد صحّة ذلك والإساءة إلى شخص السّيّد وزير الدّاخليّة باستعمال عبارات ماسّة من اعتباره " .

وحضر معها الأساتذة : مهدي زقروبة ، وسام السّعيدي ، سمير ديلو ، عماد زيّ ، منذر الشارني ، سامي الطّريقي ، أنور أولاد علي "

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كشف المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الصحفية شهرزاد عكاشة تواجه تهما تتعلق بمحاولة التمرد على الدولة واهانة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وذلك بسبب 9 تدوينات.