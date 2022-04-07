سيدي بوزيد: 216798 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 19:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الاربعاء حوالي 216798 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي
وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121189 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة، 18005 اشخاص، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.
...

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 260688 شخصا حسب آخر تحيين.


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