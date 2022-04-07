12 سنة سجنا لشاب هرب كمية من المخدرات عبر مطار تونس قرطاج

أصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب12 سنة سجنا في حق مسافر ضبط بمطار تونس قرطاج وهو يهرب كمية من مخدر التمرة في معدته جلبه من المغرب و جزئه لكبسولات صغيرة وابتعله وقد اعترف المتهم خلال جلسة محاكمته بما نسب إليه موضحا أن ظروفه دفعته لذلك.



