الطبوبي: اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية كان بروتوكوليا ولم يتم التطرّق إلى الحوار الوطني

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ذاهبون نحو تنفيذ الإضرابات ولا توجد بوادر إنفراج مع الحكومة

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان اللقاء الاخير الذي جمع ممثلي الاتحاد برئيس الجمهورية قيس سعيد، كان لقاء بروتوكوليا لتهنئة القيادة الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه الى الحوار الوطني.وأضاف الطبوبي في حوار لصحيفة الشعب الصادرة اليوم الخميس 7 افريل 2022، ان مجرد عقد جلسات او لقاءات بروتوكولية لا تتنزل في اطار الحوار الوطني الذي ننشده، وفق تعبيره.وشدد الطبوبي على ان اي حوار وطني يجب ان يقوم على مقاربات واتفاقات حول ادارة الحوار والمشاركين فيه ومن سيصوغه وتواريخ انطلاقه ونهايته ومحاوره وأولوياته مآالاتها .وأكد الطبوبي انه لا تراجع عن تشريك المنظمات والأحزاب السياسية في أي حوار وطني، مؤكدا ان الاتحاد الى حد اللحظة لا علم له بمضامين ولا الخيارات المطروحة للحوار الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية.وبخصوص التوجّه نحو تنفيذ اضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية، أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، انه ما من شك في الذهاب نحو تنفيذ الاضرابات دفاعا عن الحق النقابي خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي يستوجب مفاوصات وحوار وطني، وفق تعبيره.وأضاف الطبوبي ان الحكومة الحالية اصبحت مصدرا للازمة خاصة من خلال المنشور عدد 20.وبخصوص ما اسماه اتهامات المدافعين عن الحكومة لاتحاد الشغل بتعميق الازمة في علاقة برفع الدعم وإصلاح المؤسسات، اعتبر الطبوبي ان هذه الاتهامات هي مغالطات، داعيا الحكومة الى عرض الحقيقة بخوص الاجور والأسعار، قبل الحديث عن رفع الدعم، وفق تعبيره.وتابع الطبوبي انه لا توجد أي بوادر إنفراج مع الحكومة، قائلا انه حتى رئيس الجمهورية لم يتحدث عن التفويت ورفع الدعم في تناقض مع تصورات الحكومة، حسب تقديره.