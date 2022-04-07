احمد ونيس: الفرق بين المواقف الأوروبية والأميركية وموقف تركيا هو دعم الأخيرة للنهضة


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 10:56 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أفاد وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس في تصريح لاذاعة " شمس اف ام" ان هنالك فرقا بين بين المواقف الأوروبية والأميركية والتدخلات التركية في الشان التونسي.
وأضاف احمد ونيس " اردوغان كان يدعم حركة النهضة وهي فصيل سياسي في حين ان الغرب يسعى لإعادة مسار الديمقراطية".
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وتابع احمد ونيس ان المواقف الأوروبية لا ترقى الى درجة فرض عقوبات على تونس.


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وكانت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت في بيان أمس الثلاثاء،عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بخصوص تونس مشددة على ان هذا التصريح يعد " تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ، يتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".

يشار الى ان بيانا صحفيا صدر عن الرئيس التركي يعبر عن "الأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس الماضي، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة"



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