السفير الأمريكي: العلاقات بين تونس وواشنطن قوية جدا رغم الانشغال الحاصل بشان الأزمة السياسية

@usembassytunis

Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 10:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعا السفير الأمريكي دونالد بلوم إلى عودة تونس الى المؤسسات الدستورية، قائلا إن الأمر لا يتعلق بالنسبة لواشنطن بالعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن يتعلق بالمضي قدما إلى الأمام ومواصلة المسار الديمقراطي لتونس.

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كما اعتبر بلوم في حوار لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الخميس 7 أفريل 2022، أنّ أيا كان مسار الإصلاح السياسي، فإنه يتعين العودة إلى التقاليد السياسية التونسية وضمان مشاركة أوسع تمثيل ممكن لكل الفعاليات والأطراف، وفق قوله.

ونفى بلوم، وجود قطيعة بين واشنطن وتونس وأيضا وجود فيتو أمريكي على الحكومة التونسية، أمام صندوق النقد الدولي.
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وأضاف السفير ان العلاقات بين البلدين ''القوية جدا رغم الانشغال الحاصل بشان الأزمة السياسية''.

يشار الى ان مهام دونالد بلوم كسفير للولايات المتحدة، انتهت رسميا بعد 3 سنوات قضاها في تونس.

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