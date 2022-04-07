المرزوقي مهاجما الغرب: تركتم حمص وحلب فكرر بوتين جرائمه في خاركيف وماريوبول

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حمّل الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الغرب مسؤولية ما يحصل من جرائم في مدن اوكرانيا من قبل الجيش الروسي.وقال المرزوقي موجها كلامه للدول الغربية " تركتم حمص وحلب في سوريا فكرر بوتين جرائمه في خاركيف وماريوبول الاوكرانيتين".وكتب المرزوقي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية " من تعاليق الصحافيين الغربيين وهم يشاهدون كيف يدمر الطيران الروسي مدن أوكرانيا : إنها نفس التقنيات التي جربت لتدمير مدن سوريا.صحّ النوم. كم صرخنا أن تدمير مدن سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن الغرب فضّل التجاهل ومواصلة البزنس مع بوتين.والآن ينتفضون بغضب لأن جرائمه على أبوابهمإنه نفس الخطأ ونفس الخطيئة كم رأيتهما يتكرران طوال حياتي على صعيد الدول مثلما على الصعيد الفردي لانتهاك القاعدة الأزلية: ''عندما لا تتصدى للمنكر في الابان وأيا كانت الضحية، فالمسالة مسالة وقت قبل ان تجد نفسك الضحية التالية ''.كل التضامن مع أشقائنا البشر في أوكرانيا حتى ولو لم يتضامنوا معا يوما لا هم ولا حلفاؤهم الذين أشاحوا بالبصر لما كانت المدينة المغتصبة اسمها حمص لا خاركيف ، حماة لا ماريوبول"