تصادم 9 سيارات وحافلتين في طريق المطار.. وتسجيل إصابات (فيديو)

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جدّ صباح اليوم الخميس حادث انزلاق وتصادم 9 سيارات وحافلتي نقل عمومي وسيارتي تاكسي جماعي على مستوى الطريق الشعاعية ''X'' باتجاه مطار تونس قرطاج، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أكّده المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة لاذاعةموزاييك.وقال العميد إنّه تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الرابطة، فيما نُقل مصابين إثنين إلى مستشفى شارل نيكول.وأضاف أنّه تمّ تسجيل اضطراب في حركة المرور اثر الحادث ، لكن حركة المرور عادت الى نسقها العادي حاليا بعد إزالة العربات المتضرّرة من الطريق.