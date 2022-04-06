الوافي: بورقيبة ليس ضريحا فقط، نزوره للاستثمار السياسي وزيارته لا تكفي لادّعاء البورقيبية بينما الدولة منهارة


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 18:03 قراءة: 0 د, 32 ث
      
نشر الاربعاء 6 افريل، الاعلامي سمير الوافي تدوينة تزامنا مع الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة.

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وقال الوافي "بوقيبة ليس ضريحا فقط...نزوره للإستثمار السياسي والزيارات البروتوكولية...بورقيبة فكر ومنهج وعقل سياسي وتاريخ مجيد...بورقيبة شموخ وسيادة وكبرياء ودولة محترمة ومهابة...بورقيبة إشعاع خارجي ودولة أكبر من حجمها وإمكانياتها في عيون العالم...بورقيبة ليس ملاكا ولا شيطانا...لكنه زعيم وقائد وملهم حقيقي لا يتكرر...".

وأضاف في نفس السياق "زيارة ضريحه لا تكفي لادعاء البورقيبية...بينما الدولة منهارة وصورتها في الحضيض ومؤسساتها ضعيفة...أخطاء بورقيبة حاسبه عليها التاريخ...أما إنجازاته وأثره فقد خلدها التاريخ أيضا...إما أن نتعلم منها أو ندعه مرتاحا في قبره وفي قلوب التوانسة...الذين لن يضاهي مكانته في تاريخهم وقلوبهم أحد بعده...!!!".
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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 244136

RESA67  (France)  |Mercredi 06 Avril 2022 à 18h 32m |           
Le pays souffre…

RESA67  (France)  |Mercredi 06 Avril 2022 à 18h 31m |           
Le pays est souffre beaucoup à cause de gens comme vous aussi. Pseudo journalistes et présentateurs



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