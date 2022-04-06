الإدارة العامة للبريد: توقيت شهر رمضان لهذه السنة هو نفسه المعتمد في السنوات الماضية

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افادت الإدارة العامة للبريد التونسي، الاربعاء، أن التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان لهذه السنة هو نفس التوقيت الذي تم اعتماده خلال نفس الشهر من السنوات الماضية ولم يطرأ أي تغيير على التوقيت القانوني للأعوان.وجاء توضيح الادارة العامة للبريد تبعا للبلاغ الصادر عن الجامعة العامة للبريد بتاريخ 05 أفريل 2022 بخصوص الدعوة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية حول التوقيت المعتمد لفتح الشبكة التجارية للبريد خلال شهر رمضان 2022.ودعت الإدارة العامة للبريد التونسي إلى ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية وإلى تظافر كل الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات.وكانت الجامعة العامة للبريد قد دعت منظوريها، امس الثلاثاء، الى الانطلاق في حمل الشارة الحمراء والدخول في وقفات احتجاجية حول التوقيت المعتمد لفتح الشبكة التجارية للبريد خلال شهر رمضان، وفق بلاغ الجامعة الصادر امس الثلاثاء.علما ان اعوان البريد نفذوا اضرابا بكافة مراكز العمل من 22 الى 24 مارس 2022 تزامنا مع صرف الاجور على خلفية ما اعتبرته الجامعة العامة للبريد التابعة لاتحاد الشغل تعمد الطرف الاداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقات.