فاضل عبد الكافي: تونس يمكن ان تفلس على الطريقة اللبنانية اذا لم نجد حلولا قريبا


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 16:29 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي ان تونس تعيش نفس بدايات الازمة اللبنانية في 2017مضيفا " الدولة تنفق اكثر من احتياجاتها".

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وقال عبد الكافي " ان تلك السياسات ستؤدي الى ارتفاع ديون تونس الداخلية والخارجية" مضيفا " تونس تسير على نفس خطى لبنان اي نحو الافلاس".
وتابع " يمكن تجاوز الخطر من خلال التركيز على مقومات الاقتصاد التونسي والتعاون مع صندوق النقد الدولي لايجاد حلول ".

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Commentaires


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Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 06 Avril 2022 à 16h 44m |           
ملى غراب



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