فاضل عبد الكافي: تونس يمكن ان تفلس على الطريقة اللبنانية اذا لم نجد حلولا قريبا

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في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي ان تونس تعيش نفس بدايات الازمة اللبنانية في 2017مضيفا " الدولة تنفق اكثر من احتياجاتها".وقال عبد الكافي " ان تلك السياسات ستؤدي الى ارتفاع ديون تونس الداخلية والخارجية" مضيفا " تونس تسير على نفس خطى لبنان اي نحو الافلاس".وتابع " يمكن تجاوز الخطر من خلال التركيز على مقومات الاقتصاد التونسي والتعاون مع صندوق النقد الدولي لايجاد حلول ".