طارق الكحلاوي: لماذا لا يردّ الرئيس قيس سعيد على الفرنسيين والامريكان مثل ما رد على تركيا!؟


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 16:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اعتبر الاربعاء 6 أفريل، كرونيكور اذاعة اي اف ام طارق الكحلاوي ان مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي لتونس تفتقد للانسجام.

...

واشار الكحلاوي الي ان الموقف التركي لا يختلف كثيرا على الموقف الفرنسي او الامريكي وان جميع هذه المواقف تعتبر تدخلا في الشأن التونسي معتبرا انه من المفروض ان يكون هناك انسجام في ردود الفعل تجاه مواقف هذه الدول.

وتساءل الكحلاوي قائلا "لماذا لا يرد قيس سعيد على الفرنسيين والأمريكان مثل ما رد على تركيا" وقال ان المسألة تتعلق بالسياسة وليس بالسيادة مشيرا الي ان الموقف من تركيا سببه ضعف تأثيرها على صندوق النقد الدولي في حين ان فرنسا وأمريكا دول مؤثرة في الصندوق.
..


يذكر ان الرئيس التركي انتقد بشدة قرار حل البرلمان في تونس وهو ما دفع وزارة الخارجية الي اصدار بيان في الغرض ترفض فيه التدخل التركي في الشأن التونسي قبل ان تتم دعوة السفير التركي لابلاغه بهذا الموقف.

الفيديو بداية من الدقيقة 11.50


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244121



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 06 أفريل 2022 | 5 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:58 04:29
Babnet
19°
 Babnet22° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1221°-1224°-1123°-1219°-11
  • Avoirs en devises
    22685,5

  • (5 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,28585 DT        1$ =2,98125 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 avril)   1600,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   