طارق الكحلاوي: لماذا لا يردّ الرئيس قيس سعيد على الفرنسيين والامريكان مثل ما رد على تركيا!؟

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اعتبر الاربعاء 6 أفريل، كرونيكور اذاعة اي اف ام طارق الكحلاوي ان مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي لتونس تفتقد للانسجام.واشار الكحلاوي الي ان الموقف التركي لا يختلف كثيرا على الموقف الفرنسي او الامريكي وان جميع هذه المواقف تعتبر تدخلا في الشأن التونسي معتبرا انه من المفروض ان يكون هناك انسجام في ردود الفعل تجاه مواقف هذه الدول.وتساءل الكحلاوي قائلا "لماذا لا يرد قيس سعيد على الفرنسيين والأمريكان مثل ما رد على تركيا" وقال ان المسألة تتعلق بالسياسة وليس بالسيادة مشيرا الي ان الموقف من تركيا سببه ضعف تأثيرها على صندوق النقد الدولي في حين ان فرنسا وأمريكا دول مؤثرة في الصندوق.يذكر ان الرئيس التركي انتقد بشدة قرار حل البرلمان في تونس وهو ما دفع وزارة الخارجية الي اصدار بيان في الغرض ترفض فيه التدخل التركي في الشأن التونسي قبل ان تتم دعوة السفير التركي لابلاغه بهذا الموقف.