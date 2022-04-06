في المنستير: أنصار قيس سعيد يرفعون شعار يا غنوشي يا سفاح ومراسل صبرة أف أم يسأل الرئيس "متى تتم محاسبة شيخ الاحبار رأس الأفعى‎‎


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 12:37 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تحول الاربعاء 6 أفريل، رئيس الجمهورية قيس سعيد الي المنستير في اطار احياء الذكرى 22 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وتجمع بعض أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد في محيط ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة رافعين عدد من الشعارات المساندة له على غرار الشعب معاك سيد الرئيس.
...


كما رفع انصار رئيس الجمهورية شعارات ضد خصومه وأساسا رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وردد بعضهم شعار " يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح".

..

وفي سياق الحديث عن راشد الغنوشي أثار مراسل اذاعة صبرة اف ام جدلا واسعا بعد ان وجه سؤال لرئيس الجمهورية قال فيه "متى ستتم محاسبة شيخ الاحبار رأس الافعى" وذلك في اشارة لراشد الغنوشي.

تجدر الاشارة الي انه تم منع مراسل كل من اذاعة موزاييك اف ام ومراسل قناة نسمة من الدخول الي ضريح الزعيم بورقيبة لتغطية زيارة قيس سعيد وفق ما نقلته الصحفية باذاعة موزاييك سيدة الهمامي.






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