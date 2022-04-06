حي النور: الإطاحة بشخص تخصص سرقة عدادات الغاز والمياه من منازل المواطنين

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تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي النور من اماطة اللثام عن عمليات سرقات متكررة للعدادات الخاصة باستغلال الغاز المنزلي وتوزيع المياه ،حيث تمكنوا من القبض على الفاعل وحجز الادوات التى يستعملها في السرقة وقد اعترف بسرقة أكثر من 12 عداد.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 إذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.