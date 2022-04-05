تونس ترفض تصريح اردوغان وتعتبره تدخلا غير مقبول في شأنها الداخلي


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 22:53 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس . واعتبرت في بيان أنّ هذا التصريح يمثّل ''تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.''

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وأوضحت الوزارة أنّه بقدر التزام تونس بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، وفق ما جاء في نصّ البيان.


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وشدّد الوزارة على أن ''تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات''.

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