سمير ديلو: نطالب القضاء بالاطلاع على شريط يكشف هجوم أنصار قيس سعيد على محامين معارضين له


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 17:12 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتقد القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك قيام أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتداء على محامين معارضين له مشيرا الى وجود شريط يكشف ذلك.

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وقال سمير ديلو " الممارسات الإجراميّة لهؤلاء هي رجع صدى للإتّهامات الموجّهة للنّوّاب ومن يدافع عنهم ، و هي استتباع مباشر لما قامت به وزيرة العدل من تدخّل سافر في سير القضاء".

وختم ديلو قائلا " صباح الغد إن شاء الله تتمّ المعاينة الرّسميّة لشريط هجوم مجاميع ما يسمّى حراك 25 جويلية على دار المحامي بباب بنات ، وتقديم شكاية عدليّة ضدّ من اعتدوا بالعنف المادّي على الأستاذة منية بوعلي ، وضدّ البلطجيّة الذين تقيّؤوا من العبارت السّوقيّة والشّتائم ما يكشف مستواهم الأخلاقيّ الضّحل ، .. وضدّ المُجرِمة التي هدّدت العميد الكيلاني بالقتل ..!
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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 244072

Fenac  (Tunisia)  |Mardi 05 Avril 2022 à 18h 04m |           
قطيع النهضة ضد قطيع قيس سعيد الامر سيان على الأقل الرحل يحاول تغيير الواقع

Fenac  (Tunisia)  |Mardi 05 Avril 2022 à 18h 02m |           


البواغي
وعلى الباغي تدور

Fathi  (Libya)  |Mardi 05 Avril 2022 à 17h 47m |           
مازلنا نشوفو.....وستدور الدوائر على كل البيوعة...وجماعة الحملة التبهيمية........قائدنا المنقلب وعدنا بفيض الخزائن....حتى فلسنا....وما عمل حتى شيء....قال المجلس لا يمكن حله حسب الدستور...لمن بعد يومين قام بحله.....حلف بالقراءن على احترام الدستور فالغاه وترك الباب 1و2 .....تم حل البرلمان طبقا للفصل 72 وهو من الباب الرابع.....ثم حل البرلمان يتطلب اجراء انتخابات في اجل اقصى 90 يوما...لكن المنقلب قال لاولا......فهمتش حاجة......



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