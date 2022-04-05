سمير ديلو: نطالب القضاء بالاطلاع على شريط يكشف هجوم أنصار قيس سعيد على محامين معارضين له

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انتقد القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك قيام أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتداء على محامين معارضين له مشيرا الى وجود شريط يكشف ذلك.وقال سمير ديلو " الممارسات الإجراميّة لهؤلاء هي رجع صدى للإتّهامات الموجّهة للنّوّاب ومن يدافع عنهم ، و هي استتباع مباشر لما قامت به وزيرة العدل من تدخّل سافر في سير القضاء".وختم ديلو قائلا " صباح الغد إن شاء الله تتمّ المعاينة الرّسميّة لشريط هجوم مجاميع ما يسمّى حراك 25 جويلية على دار المحامي بباب بنات ، وتقديم شكاية عدليّة ضدّ من اعتدوا بالعنف المادّي على الأستاذة منية بوعلي ، وضدّ البلطجيّة الذين تقيّؤوا من العبارت السّوقيّة والشّتائم ما يكشف مستواهم الأخلاقيّ الضّحل ، .. وضدّ المُجرِمة التي هدّدت العميد الكيلاني بالقتل ..!