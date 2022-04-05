رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن قضاة محكمة المحاسبات


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 17:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا من محكمة المحاسبات تتقدمهم ألفة مملوك.

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ووفق بلاغ للقصبة, نوّهت رئيسة الحكومة بالدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من آدائه إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وتناول اللقاء المهمة الرقابية الميدانية التي ستنفذها محكمة المحاسبات في اطار مبادرة الرقابة التعاونية على الغاية 3.د من أهداف التنمية المستدامة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي والأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة بخصوص "رقابة الأنظمة الصحية العامة الوطنية المرنة والقوية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19".
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وتهدف هذه المهمة الرقابية إلى تقييم جهود الدولة المبذولة من أجل تعزيز القدرات في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19.

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