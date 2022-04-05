وزير الاقتصاد والتخطيط يشرف على لقاء حول اصلاح مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية

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في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE) حول الإستثمار في المنطقة المتوسطية، تم صباح اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 تنظيم لقاء حول "النهوض بالاستثمار وإصلاح وتحسين مناخ الأعمال في قطاع الصناعات الدوائية بتونس".ويهدف هذا اللقاء الذي حضره ممثلو القطاع العمومي والقطاع الخاص المعنيين وعدد من الخبراء في المجال، للتباحث وتبادل الآراء والتصورات الكفيلة بمزيد تحسين اداء القطاع الذي يشهد تطورا مهما في تونس خلال السنوات الأخيرة.وقد أشرف سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط على افتتاح اللقاء بكلمة، أكّد فيها على أهمية هذا القطاع في النسيج الصناعي التونسي وما حققه من نجاحات وتطور تعكسها مختلف المؤشرات ذات العلاقة، مؤكدا أن مجال الصناعات الدوائية قابل لمزيد التطور في تونس لعديد العوامل وخاصة منها توفر الكفاءات البشرية الضرورية والبنية التحتية للبحث والتجديد والتكوين فضلا عن الموقع الاستراتيجي، وهو ما يفتح آفاقا واسعة لإرساء شراكات خاصة في مجال البحث والتطوير بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأوروبية وكذلك الاستثمار سواء في تونس أو من خلال التوجه نحو السوق الافريقية التي تمثل اليوم أبرز الأسواق الواعدة في العالم.وبين الوزير في هذا الإطار أن الحكومة ومنذ تحملها المسؤولية ركزت جهودها على الإصلاح الشامل من ذلك إصلاح منظومة الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال عبر وضع إجراءات جديدة هدفها التبسيط والحد من البيوقراطية في المعاملات فضلا عن مزيد تطوير الإطار التشريعي والقانوني بما يوفر للمستثمرين وأصحاب المبادرات أفضل ظروف النشاط وبما يعزز قدرة بلادنا التنافسية.وثمن سمير سعيّد بالمناسبة، مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا اللقاء، مؤكدا على أهمية الحضور من الجانبين العمومي والخاص الذي سيتيح الفرصة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات العملية لمزيد تحسين مناخ الأعمال في قطاع الصناعات الدوائية حتى يواصل هذا القطاع تطوره ويعزز إشعاعه قاريا ودوليا.