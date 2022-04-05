فرنسا تدعو القوى السياسية في تونس إلى حوار شامل


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 14:04 قراءة: 0 د, 27 ث
      
دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد، مشددةً في هذا الإطار الاحترام الكامل لسيادة تونس.

...

وعبرت عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، مشيرةً إلى إلى تمسكها باحترام سيادة القانون واستقلال العدالة.

كما أوضحت أنها تأمل العودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات في تونس، في أقرب وقت ممكن، حتى تكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما جاء في موقع الدبلوماسية الفرنسية.
..


كما أكدت أنها تقف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244056



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 05 أفريل 2022 | 4 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:58 12:29 06:00 04:31
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1122°-1320°-1224°-1125°-13
  • Avoirs en devises
    22615,4

  • (4 avril)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29068 DT        1$ =2,97779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 avril)   1603,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   