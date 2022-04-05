الوافي يهاحم هالة الركبي: لا يليق بك الكذب ...كبار الحومة ما ماتوش فلا تحاولي تحريف التاريخ

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هاجم الثلاثاء 5 أفريل، الاعلامي سمير الوافي، الاعلامية هالة الركبي على خلفية تصريحاتها في اذاعة موزاييك أف ام بأنه تم طردها من التلفزة التونسية بسبب برنامج عن 7 نوفمبر والاشارة الي انها كانت مقموعة اعلاميا.وقال الوافي مخاطبا هالة الركبي " أحترم هالة الركبي وأحترم جيل الكبار الذين تعلمنا منهم وعنهم...وكانوا ملهمين لجيلنا وأساتذة في المهنة...وقد عبرت عن ذلك سابقا...لكن أن تخرج علينا هالة في دور ضحية نظام بن علي وفي ثوب المقموعة إعلاميا...فهذا إستبلاه للعقول وإستحمار للناس".وتابع الوافي متحدثا عن وزير الاعلام في عهد بن علي قائلا "السيد عبد الوهاب عبد الله مازال حيا ربي يطول في عمرو...على الأقل تخيليه يسمعك قبل أن تهذي بذلك الكلام...كبار الحومة لم يموتوا حتى تدعي على مسامعهم أنه تم طردك من التلفزة بسبب برنامج عن سبعة نوفمبر...وتزعمي أنك كنت تقدمين برامج البروباغندا مجبرة ومكرهة".وقال لهالة الركبي "عيب يا أستاذة...لا يليق بمقامك وتاريخك وإسمك هذا الكذب...وكنت سأحترمك أكثر لو لم تتنكري لتاريخك وتحاولين محوه من الذاكرة الجماعية...وهي محاولة عبثية...!!!".وختم تدوينته قائلا "لقد عبرت هنا منذ أيام عن إحترامي الكبير لك...لأنه لا أحد ينكر موهبتك الكبيرة ونجاحك التلفزي الباهر...فأنت فعلا من الزمن الجميل...لكن أن تحاولي تحريف التاريخ والتجني على بعض صناع التاريخ...فهذا يجعلني أسحب كلامي...!!!".وكانت هالة الركبي أكدت في برنامج ''رمضان شو'' يوم الاثنين 4 أفريل 2022 أنها لم تكن تتمتع بأي حظوة من النظام السابق بل كانت تنفذ التعليمات وتعرضت للكثير من الضغوطات بلغت حدّ إيقاف برامجها وحذف فقرات وتجميدها لأشهر، حسب قولها.وقالت "النظام السابق لتلميع صورته كان يختار افضل ما عنده من الكفاءات ولم يكن بامكاننا رفض ذلك".واشارت إلى أن الولاة كانوا يتقدمون بشكايات ضدها بسبب كشفها للحقيقة في مختلف جهات الجمهورية في 1987 عندما كان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وزيرا للداخلية وكان يرفض تلقي هذه الشكايات ويدعوهم الى اصلاح الاوضاع "لكن في 1998 بن علي تغيّر ولم يعد يقبل الملاحظات لهذا رفضت الدعوة لتقديم هذا البرنامج مجددا لكن تم ابلاغي انها تعليمات وقرار ولا يمكنني الرفض".وأوضحت هالة الركبي أنها قدمت سابقا أفكار برامج لكن تم رفضها "وكان عندي ركن اسمه "الزوالي" في برنامج شمس الاحد وجائزة مالية تتضاعف في حال حضر الفائز الى البرنامج لتسلمها في المباشر لكن تقرر حذف هذه الفقرة بسبب كلمة زوالي ولرفضهم ظهور الفقراء في التلفاز".