وزارة التجارة: هناك انفلات في الأسعار وندعو المواطنين إلى المقاطعة


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 10:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أوضح المدير العام بوزارة التجارة والمكلف بالإشراف على قاعة العمليات ياسر بن خليفة، اليوم الثلاثاء، أنه تم منذ بداية شهر رمضان تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية قصد الحرص على فرض احترام التسعيرة، خاصة في المواد التي تشهد ندرة خلال الفترة الأخيرة.

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وفي مداخلة على اذاعة موزاييك، دعا بن خليفة المواطنين إلى إنتهاج سياسة المقاطعة في بعض المواد التي تشهد ارتفاعاً مشطاً، مؤكداً أنه تم تسجيل انفلات في الأسعار، وهو ما يفسر العدد الكبير من المخالفات الاقتصادية التي تم رفعها خلال أول أيام شهر رمضان، والتي بلغت 600 مخالفة يومياً، خاصة في المواد الغذائية الطازجة.

كما أكد أن الوزارة تحاول فرض التسعيرة بقوة القانون، وسط معاضدة أمنية كبيرة، وفق قوله.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244035

Fenac  (Tunisia)  |Mardi 05 Avril 2022 à 10h 52m |           
ضرورة اعداد قائمة في المخالفين والتشهير بهم



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