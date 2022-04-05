اطارات سابقة بالداخلية أمام القضاء


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 10:22 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،في ملف قتل معارض تحت التعذيب بمقرات امن الدولة على خلفية اتهامه بالتخطيط للانقلاب على نظام بن علي ،وشملت الأبحاث في القضية وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال وعلي السرياطي وعز الدين جنيح ،ومحمد علي القنزوعي وعدة اطارات سابقة بالداخلية.

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وقد قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة لطلب محامو المنسوب لهم الانتهاك الذين طلبوا التأخير لإحضار موكليهم في حين طلب محامو الضحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبار المنسوب لهم الانتهاك على الحضور أمام هيئة المحكمة .

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