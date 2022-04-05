سامي الطاهري: لا معنى لاي حوار لا تشارك فيه الأحزاب


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 10:12 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك انه لا معنى لاي حوار لا تشارك فيه الأحزاب في تعليقه على دعوات الحوار.
واضاف سامي الطاهري " يبقى أي الأحزاب ستشارك؟ ذلك لن يكون، في رأينا، إلا على قاعدة عدم العودة إلى 24 اللّعين وما قبله".
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وياتي موقف الطاهري تعليقا على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالمكتب التنفيذي الوطني للإتحاد.

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