سامي الطاهري: لا معنى لاي حوار لا تشارك فيه الأحزاب

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قال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك انه لا معنى لاي حوار لا تشارك فيه الأحزاب في تعليقه على دعوات الحوار.واضاف سامي الطاهري " يبقى أي الأحزاب ستشارك؟ ذلك لن يكون، في رأينا، إلا على قاعدة عدم العودة إلى 24 اللّعين وما قبله".وياتي موقف الطاهري تعليقا على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالمكتب التنفيذي الوطني للإتحاد.