المكي: قيس سعيد تراجع عن حل هيئة الانتخابات بعد ضغط خارجي

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كشف القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تراجع عن حل هيئة الانتخابات بعد ضغط خارجي.وتسائل عبد اللطيف المكي " هل سنحتاج في كل مرة ، و في ظل رفض تفاهمات داخلية و لا أقول حوارا، الى تدخل خارجي لتوفير شروط انتخابات حرة و نزيهة ؟"وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " د يكون استقبال قيس سعيد لنائب رئيس هيئة الإنتخابات إشارة إلى توقف عملية استهداف هذه الهيئة و أنها ستستمر في الإشراف على الإنتخابات و هذا شيئ جيد لكن جاء بعد ضغط دبلوماسي خارجي في شكل زيارة مجاملة و مساندة، فهل سنحتاج في كل مرة ، و في ظل رفض تفاهمات داخلية و لا أقول حوارا، الى تدخل خارجي لتوفير شروط انتخابات حرة و نزيهة ؟فهل يمكن إجراء انتخابات حرة و نزيهة و قيس سعيد طرف منافس فيها و هو في نفس الوقت يسيطر على الأمن و الجيش و الإدارة و (الحكومة) و الإعلام العمومي المرئي و يرفض أي سلطة رقابية و يستطيع تغيير أي قانون بالمراسيم؟هل يلزمنا تدخلات خارجية لمعالجة كل هذا؟ من يفتح البلاد أمام التدخلات الخارجية.هل هذا يرضاه عاقل مؤمن بحد أدنى من الديمقراطية؟"