رضا بلحاج: تأجيل جلسة الإستماع للنواب إلى موعد لاحق وتطورات الملف سياسية أكثر منها قانونية'


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 09:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وصف اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 عضو 'اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب' المحامي رضا بلحاج، ملف إحالة 7 نواب من البرلمان المنحل على فرقة مكافحة الإرهاب على خلفية مشاركتهم في جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس أفضت إلى المصادقة على إلغاء المراسيم الإستثنائية، بالملف السياسي.

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واعتبر رضا بلحاج في تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، أن تطورات هذا الملف هي سياسية أكثر منها قانونية وإجرائية، وذلك في تعليقه على تأجيل جلسة الإستماع للنواب إلى موعد لاحق بعد أن كانت مقررة اليوم الثلاثاء.



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