"الهايكا" توجه لفت نظر لقناة التاسعة بخصوص خرق في أحد برامجها

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وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة "التاسعة" بخصوص خرق مسجل في برنامج "رونديفو9" يوم 24 فيفري الماضي.واشارت الهيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ان تقرير وحدة الرصد التابعة لها والمتعلق بهذا البرنامج (برنامج سياسي حواري)، تبين بث خطاب فيه توجيه اتهامات باستعمال عبارات تؤلب الراي العام وتحرض ضد كل من راشد الغنوشي وسميرة الشواشي ورضوان المصمودي وفيه اتهام بالخيانة والعمالة.وأوضحت الهايكا أنه تم توجيه لفت النظر للممثل القانوني لقناة "التاسعة"، بالنظر إلى أن "استغلال وسيلة اتصال سمعي وبصري لبث خطاب تحريضي يشجع على إحداث الفوضى ويهدد سلامة الأشخاص مع ما تم كيله من اتهامات خطيرة من خلال تخوينهم واتهامهم بالعمالة والتحرك ضد مصلحة البلاد، وهو ما يتعارض مع الواجبات المحمولة على صاحب الإجازة المنصوص عليها في كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة".وأضافت أن المضمون الذي تم بثه لم يحقق التوازن من خلال ابراز وجهات النظر المختلفة حول هذا الملف، وهو ما يتعارض مع المنصوص عليه في الفصل 22 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الذي ينص على أن "يلتزم الحاصل على الاجازة بضمان نزاهة المعلومة، وتعددية الأفكار والآراء وتوازنها بكل موضوعية وذلك في كل البرامج، دون المساس بحرية الصحفيين…".ودعت الهايكا ، القناة إلى الالتزام بالضوابط القانونية وتجنب توجيه الاتهامات دون مؤيدات، مع ضرورة تحقيق التوازن في طرح وجهات النظر المختلفة ودعوة الصحفيين للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية أثناء أدائهم لمهامهم مع مراعاة قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.