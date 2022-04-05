كاتبة شابة تتهم سامي الفهري بسرقة فكرة وسيناريو مسلسل براءة


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 08:55 قراءة: 0 د, 28 ث
      
نشرت الاثنين 4 افريل، الكاتبة الشابة رباب منصوري تدوينة اتهمت من خلالها المخرج والمنتج سامي الفهري بسرقة فكرة وسيناريو مسلسل براءة.

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ونشرت رباب منصوري شهادة ايداع صادرة عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف بتاريخ 10 افريل 2019 لمشروع سيناريو فيلم درامي يحمل اسم براءة.

وعلقت قائلة " الى الناس اللي تستني في مسلسل براءة تواة نحب نقلكم الي كاتبة و سيناريست هذا العمل هي رباب المنصوري و ليس سامي الفهري الي قام باستغلال سيناريو دون ابرام اي عقد بينه و بين الكاتبة الاصلية ل العمل مع تغير المحتوي دون اي استشارة ".
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