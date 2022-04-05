كاتبة شابة تتهم سامي الفهري بسرقة فكرة وسيناريو مسلسل براءة

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نشرت الاثنين 4 افريل، الكاتبة الشابة رباب منصوري تدوينة اتهمت من خلالها المخرج والمنتج سامي الفهري بسرقة فكرة وسيناريو مسلسل براءة.ونشرت رباب منصوري شهادة ايداع صادرة عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف بتاريخ 10 افريل 2019 لمشروع سيناريو فيلم درامي يحمل اسم براءة.وعلقت قائلة " الى الناس اللي تستني في مسلسل براءة تواة نحب نقلكم الي كاتبة و سيناريست هذا العمل هي رباب المنصوري و ليس سامي الفهري الي قام باستغلال سيناريو دون ابرام اي عقد بينه و بين الكاتبة الاصلية ل العمل مع تغير المحتوي دون اي استشارة ".