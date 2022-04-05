معز الجودي: السيناريو اللبناني ليس بعيدا عن تونس

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حذر اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 الخبير الإقتصادي معز الجودي من وصول تونس إلى ما وصلت إليه لبنان من وضعية إفلاس، مؤكدا أن السيناريو اللبناني ليس بعيدا عن بلدنا إذا تمت المواصلة في نفس السياسات ولم يتم العمل على تجاوز الأزمة المالية والإقتصادية.وفي تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، تحدث الجودي عن تمويل الدولة التونسية للأجور عبر التداين وعن نسب التضخم وعن التوريد الذي أضر بمنظومة الإنتاج.وقال الجودي إن هناك نية مبيتة للقضاء على منظومة الإنتاج في السنوات الماضية والتوجه نحو التوريد، وشدد على أن هناك أطراف دفعوا الدولة التونسية للتوجه نحو التوريد خدمة لمصالحهم السياسة والمالية مع الدول المصدرة.وبخصوص الأزمة اللبنانية وإعلان حالة الإفلاس، أكد الجودي أن الأرقام والمؤشرات تبين أن هذا البلد في وضعية إفلاس والدولة أصبحت عاجزة عن تسديد ديونها والإيفاء بتعهداتها المتعلقة بالتزاماتها اليومية، علاوة على العُملة اللبنانية التي لم تعد لها أي قيمة والتضخم المالي الذي بلغ نسبا قياسية والترقيم السيادي الذي وصل إلى مستويات دنيا.وأشار معز الجودي إلى وجود جدل حول محافظ البنك المركزي اللبناني الذي تحوم حوله شبهات إثراء غير مشروع، مشيرا إلى أنه يشغل هذه الخطة منذ سنة 1996، وقال في هذا السياق 'وكأننا نتحدث عن فساد دولة'.وأفاد بأن هناك مصالح ضيقة في لبنان تغلّبت على مصالح الدولة وكذلك نظام طائفي وعدم استقرار على مدى عدة سنوات.وأوضح أن الدولة اللبنانية لها أملاكها وأرضيها وسيادتها لكن تصبح في حالة عجز وغير قادرة على احترام تعهداتها.يذكر أن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، أعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.