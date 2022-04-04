رضا بلحاج: الباجي قايد السيسي رفض تطبيق الفصل 80 و اعتبره انقلاب

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7 نواب تم سماعهم في علاقة بالجلسة العامة والخميري طلب التأجيل

كشف رضا بلحاج المحامي ومدير الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على اذاعة IFM اليوم الاثنين 4 أفريل 2022، أن رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم الباجي قايد السبسي أجرى نقاشا حول إمكانية تطبيق الفصل 80 من الدستور المتعلق باتخاذ التدابير الاستثنائية في 2015، عقب العملية الإرهابية بشارع محمد الخامس.وقال بلحاج " بعد عملية محمد الخامس تم الحديث عن الفصل 80 والرئيس الراحل اعتبر الفصل 80 من الدستور عبارة عن انقلاب ورفض المضي فيه".كما أكد رضا بلحاج، أن ما وقع يوم 30 مارس 2022، يعتبر من أهم الأحداث منذ الثورة وأكده الموقف الدولي، قائلا:" تقلي حركة النهضة عملت العملية وطيحب قيس سعيد في فخ،" مضيفا "اليوم قيس سعيد ماعادش مطالب بش يرفع التجميد على البرلمان هو اليوم مطالب بش يتعاملو معاه دوليات وبش يتعاملوة معاه المؤسسات المالية الدولية أن يكون له برلمان منتخب سواء ارجاع البرلمان اللي كان موجود أو الذهاب إلى انتخابات في أسرع وقت وهذا هو الفخ الذي وقع فيه وانحصر فيه"."كما أكد عضو فريق الدفاع عن عدد من نواب البرلمان المنحل، رضا بالحاج أن عدد النواب الذين تم الاستماع إليهم أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، بلغ 7 نواب بما فيهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وذلك في علاقة بالجلسة العامة الافتراضية التي تم عقدها يوم الأربعاء الماضي.وأضاف بالحاج أن نائبا واحدا تم تأجيل الاستماع إليه وهو عماد الخميري بسبب إجرائه لعملية جراحية.كما أشار بلحاج، إلى أن النواب الذين من المنتظر أن يمثلوا أمام أنظار النيابة العمومية سيتمسكون بالحصانة، بناء على الفصلين 68 و69 من الدستور.