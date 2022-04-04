رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 17:22 قراءة: 0 د, 19 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

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وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على أهمية المحافظة على مكاسب المرأة ومزيد دعمها، وتعزيز دورها المحوري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ تونس عبر المشاركة الفاعلة في حوار يلبي تطلعات الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال الاستشارة الإلكترونية.



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