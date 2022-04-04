بعد أن شكك في استقلاليتها، الرئيس قيس سعيد يستقبل نائب رئيس هيئة الانتخابات ويؤكد على أهمية دور الهيئة

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ستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأكد رئيس الجمهورية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في الفترة القادمة حسب البيان.يذكر ان الرئيس قيس سعيد سبق له خلال استقباله رئيس محكمة المحاسبات منذ اسابيع ان شكك في استقلالية هيئة الانتخابات قائلا "لا بد ان أؤكد ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او التي توصف كذلك عليها ان تكون بالفعل مستقلة"