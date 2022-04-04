رئيس رابطة حقوق الانسان بعد لقائه الرئيس قيس سعيد: الحوار الوطني سيشمل القوى المدنية الوطنية والاحزاب التي لا تتحمل مسؤولية الوضع السيء الذي تعيشه البلاد

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على احترام القانون والحريات والحقوق، وأكد على دور الرابطة في تنظيم حوار يستند إلى ما خلصت إليه نتائج الاستشارة الإلكترونية.من جانبه قال جمال مسلم ان اللقاء كان في اطار التحضير للحوار الوطني الذي سيشمل القوى المدنية الوطنية والاحزاب التي ليس لها ماضي في العشرية الاخيرة ولا تتحمل مسؤولية الوضع السيء الذي تعيشه البلاد.