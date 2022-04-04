رئيس رابطة حقوق الانسان بعد لقائه الرئيس قيس سعيد: الحوار الوطني سيشمل القوى المدنية الوطنية والاحزاب التي لا تتحمل مسؤولية الوضع السيء الذي تعيشه البلاد


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 17:19 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

...

وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على احترام القانون والحريات والحقوق، وأكد على دور الرابطة في تنظيم حوار يستند إلى ما خلصت إليه نتائج الاستشارة الإلكترونية.

من جانبه قال جمال مسلم ان اللقاء كان في اطار التحضير للحوار الوطني الذي سيشمل القوى المدنية الوطنية والاحزاب التي ليس لها ماضي في العشرية الاخيرة ولا تتحمل مسؤولية الوضع السيء الذي تعيشه البلاد.
..




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 244009

Elmejri  (Switzerland)  |Lundi 04 Avril 2022 à 17h 56m |           
التـاريخ لا يرحمالله يمهل ولا يهمل

قوة الدول في مؤسساتها المنتخبة

وليست حكم الفرد الواحد بالإستقواء و التهديد بالبوليس و الجيش

Samylak  (Canada)  |Lundi 04 Avril 2022 à 17h 30m |           
شكون خويا مش يحدد المسؤوليات ولا نلقيو التهم جزاف من غير دليل كالعادة؟



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 04 أفريل 2022 | 3 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:46 15:58 12:29 06:01 04:32
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1120°-1222°-1319°-1223°-10
  • Avoirs en devises
    22645,4

  • (1 avril)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29970 DT        1$ =2,95907 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 avril)   1603,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   