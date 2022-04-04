وزير الاقتصاد: تونس ليست لبنان حتى تفلس

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الاثنين، إنه لا وجه للمقارنة بين تونس ولبنان وذلك بعد اعلان الحكومة اللبنانية افلاسها رسميا.
وقال وزير الاقتصاد في تصريح لاذاعة ديوان أف أم, أن تونس لم تخلق تضخما مصطنعا وحافظت على السيولة الكافية ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية وهو ما حدث في لبنان.
وأوضح الوزير أن البنك المركزي التونسي الذي يشتغل بكل استقلالية يحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة لصيقة.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أعلن أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان ؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وأكد أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
وقال وزير الاقتصاد في تصريح لاذاعة ديوان أف أم, أن تونس لم تخلق تضخما مصطنعا وحافظت على السيولة الكافية ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية وهو ما حدث في لبنان.
وأوضح الوزير أن البنك المركزي التونسي الذي يشتغل بكل استقلالية يحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة لصيقة.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أعلن أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان ؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وأكد أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
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