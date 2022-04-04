عز الدين سعيدان: إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد فضفاضة

. ..

. .

انتقد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين 4 أفريل 2022 إعلان الحكومة الأسبوع الفارط عن 50 إجراء عاجل لتنشيط الاقتصاد التونسي، واعتبرها إجراءات فضفاضة لن يكون لها تأثير في الواقع الاقتصادي والمالية العمومية الصعبة في تونس.وقال: "ما تم الإعلان عنه كان مجرد جمل فضفاضة ولم يتم الإعلان عن 50 إجراء مفصّلة"، وأضاف متسائلاً "وهل يمكن أن نتخذ إجراءات في اقتصاد يمر بصعوبات كبيرة جدا مثل الاقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية دون أن نقدم تشخيصا للوضع؟".واعتبر سعيدان أنه "لا يوجد تعامل دقيق مع الوضع في البلاد"، مبينا أن تونس اليوم لا تتطلب سوى 4 أو 5 إجراءات عاجلة واضحة ودقيقة والتي من شأنها إيقاف النزيف والبداية في إنقاذ الاقتصاد، وفق تقديره.وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد قد أعلن خلال مؤتمر صحفي انتظم بتونس العاصمة يوم الجمعة 1 أفريل 2022 عن 50 إجراء عاجل لتنشيط الاقتصاد التونسي.وأكد في كلمة ألقاها بحضور وزراء، المالية والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة وأملاك الدولة والتشغيل، أن الإجراءات تنقسم إلى أربعة محاور وهي "دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل"، "إعادة تنشيط الاستثمار"، "تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال"، والمحور الرابع هو "تبسيط الإجراءات لدفع التصدير".