هذا ما قرره القضاء في ملف الفساد بديوان المساكن الاجتماعية لأعوان وزارة التربية


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 10:35قراءة: 0 د, 23 ث
      
باشرت صباح اليوم الاثنين 4 افريل 2020 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف الفساد بديوان المساكن الاجتماعية لأعوان وزارة التربية التى شملت الأبحاث فيها وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث، المدير العام السابق لديوان مساكن أعوان وزارة التربية، على خلفية اتهامه في بارتكاب تجاوزات وفساد خلال فترة إشرافه على الديوان المذكور .
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة لطلب أحد المحامين وتحديد موعد لها أثر الجلسة .
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