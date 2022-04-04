فيديو لحظة انهيار عمارة الأقواس في منزل بورقيبة


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 09:58قراءة: 0 د, 15 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو للحظة انهيار عمارة مهجورة وسط مدينة منزل بورقيبة دون تسجيل اضرار بشرية.

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وتصنف البناية ضمن املاك الأجانب المهجورة و المتداعية للسقوط وتقع وسط المدينة تعرف ببناية الاقواس وهي من المعمار الفرنسي المنتشر في عديد المدن التونسية وتعود لحقبة الاستعمار.



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