فيديو لحظة انهيار عمارة الأقواس في منزل بورقيبة

. ..

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو للحظة انهيار عمارة مهجورة وسط مدينة منزل بورقيبة دون تسجيل اضرار بشرية.وتصنف البناية ضمن املاك الأجانب المهجورة و المتداعية للسقوط وتقع وسط المدينة تعرف ببناية الاقواس وهي من المعمار الفرنسي المنتشر في عديد المدن التونسية وتعود لحقبة الاستعمار.