رئيسة الحكومة تشارك كبار السنّ والأطفال مكفولي الدولة وجبة الافطار بمؤسسة رعاية المسنين بقمرت

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أدّت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء امس الأحد، زيارة إلى مؤسسة المرحوم الصادق إدريس لرعاية المسنين بقمرت، مرفوقة بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، ووالي تونس كمال الفقي، ورئيس اتحاد التضامن الاجتماعي محمد الخويني.واطّلعت رئيسة الحكومة على جودة خدمات الإعاشة و الرعاية الصحيّة والنفسيّة المقدّمة لكبار السنّ وما يتوفّر بالمؤسسة من مرافق وتجهيزات وموارد بشريّة مختصّة للإحاطة بالمسنين.كما شاركت رئيسة الحكومة كبار السنّ من أبائنا وأمّهاتنا المقيمين بالمؤسسة، مرفوقين بعدد من مكفولي الدولة من أطفال المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء، وقرية آس آواس بقمرت، وجبة الإفطار في أجواء رمضانيّة وباحترام لإجراءات التوقّي من فيروس كوفيد 19.كما تحادثت رئيسة الحكومة مع عدد من المقيمات والمقيمين بهذا المركز والأطفال، واستمعت إلى تطلّعاتهم من أجل مزيد تجويد الخدمات المسداة لفائدتهم، ووزّعت عليهم هدايا بمناسبة شهر رمضان المعظّم.وقدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالمناسبة عرضا حول أبرز عناصر الخطة التي وضعتها الوزارة لتعزيز تغطية خدمات رعاية المسنين لتشمل سائر جهات الجمهوريّة، و برنامج الوزارة لتنظيم موائد إفطار جماعية للأطفال وكبار السن، وتنظيم فعاليّات تنشيطية ثريّة خلال شهر رمضان تشمل كلّ مؤسسات الرعاية، تعزيزا للتواصل بين الأجيال ودعما لانفتاح هذه المؤسسات على محيطها الخارجي.وتجدر الإشارة أنه تمّ إنجاز وتهيئة مؤسسة رعاية المسنين بقمرت باعتمادات تناهز 9 مليون دينار على مساحة 5700 مترا مربعا بطاقة إيواء إجمالية تفوق 130 مقيما من كبار السنّ من الجنسين.