ديلو: تكوين لجنة للدفاع عن الـ121 نائبا المعنيين بالتتبع

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أعلن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، عن تكوين لجنة وطنية للدفاع عن الـ121 محاميا المعنيين بالتتبع في قضية التآمر ضد امن الدولة عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان في 30 مارس الفارط.واكد ديلو في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس، اليوم الاثنين 4 افريل 2022، ان الاعلان الرسمي عن هذه اللجنة سيتم في ندوة صحفية اليوم الاثنين.وقال ديلو ان الفكرة كانت في اذهان بعض النواب منذ انعقاد مكتب المجلس، ليتم التكوين العملي عقب الاذن بتتبع النواب.وأكد ديلو، ان النواب الـ121 قد وجهت لهم التهمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على "يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".وتابع ديلو انه وفي حال تم المضي قدما في هذه القضية فان مصير هؤلاء النواب هو الاعدام.