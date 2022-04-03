سامي الفهري يعتذر بعد تعطل منصته


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 10:44قراءة: 0 د, 21 ث
      
قدم مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري اعتذاراته في رسالة على انستاغرام بسبب تعطل منصته في أول ايام رمضان.
وتعهد الفهري باصلاح العطب في الساعات المقبلة قائلا ان نسبة الإقبال كبيرة.
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وكان سامي الفهري أعلن عن إطلاق المنصة الالكترونية الخاصة به مع انطلاق شهر رمضان وستختص في بث المسلسلات التونسية.
ومنصة سامي الفهري متاحة للجميع بمعلوم رمزي يقدر ب 600 مليم يوميا او 8 د شهريا.
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