سامي الفهري يعتذر بعد تعطل منصته

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قدم مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري اعتذاراته في رسالة على انستاغرام بسبب تعطل منصته في أول ايام رمضان.وتعهد الفهري باصلاح العطب في الساعات المقبلة قائلا ان نسبة الإقبال كبيرة.وكان سامي الفهري أعلن عن إطلاق المنصة الالكترونية الخاصة به مع انطلاق شهر رمضان وستختص في بث المسلسلات التونسية.ومنصة سامي الفهري متاحة للجميع بمعلوم رمزي يقدر ب 600 مليم يوميا او 8 د شهريا.