رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكفونية وندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا

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أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكفونية والدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا التي ستنظم في تونس يومي 27 و28 أوت القادم.ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة كل الوزارات والهياكل والجهات المعنية بالمشاركة والتنظيم إلى مضاعفة المجهودات حتى تكون تونس على أتم الاستعداد لضمان نجاح هاذين الحدثين الدوليين اللّذين يكتسبان أهمية كبرى لتونس.وخصّص الاجتماع للنظر في مدى تقدم الاستعدادات لهاذين الحدثين على المستويين اللوجستي والتنظيمي، حيث أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استحثاث نسق استكمال التراتيب المتعلقة بإنجاز الصفقات واعداد كراس الشروط المتعلقة بالاستثمار وتوفير الفضاءات والمتطلبات اللازمة ومزيد التنسيق والتشاور مع الطرف الياباني واقتراح المشاريع من قبل مختلف الوزارات في المجالات ذات الأولوية لعرضها خلال المنتدى الاقتصادي الذي سينتظم على هامش ندوة طوكيو الدولية.وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية أن تكون هذه المناسبات فرصا للتعاون وتبادل الآراء والاستفادة من الشراكة مع اليابان ومع الدول الإفريقية وكذلك مع الدول المكوّنة للفضاء الفرنكفوني بما يساهم في دعم تونس خلال هذه الفترة الاستثنائية والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي اعتمادا على امكانياتها الطبيعية وكفاءاتها الوطنية.