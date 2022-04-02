وزارة السياحة: الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100% بالنسبة للفضاءات المغلقة بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية


Publié le Samedi 02 Avril 2022 - 18:06قراءة: 0 د, 31 ث
      
نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 بالبلاد التونسية، تُذكّر وزارة السياحة كافة المؤسسات والمنشآت السياحية أنه تقرر العمل بتحيين البروتوكول الصحي للسياحة التونسية كما يلي:

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• بداية من 01 أفريل 2022:
- الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100% بالنسبة للفضاءات المغلقة بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية مع تشديد مراقبة الاستظهار بجواز التلقيح وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات بالأماكن المذكورة.
- الحرص على تكثيف عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة لكافة العاملين بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية.
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- التذكير بأن طاقة الاستيعاب بالنسبة للنقل السياحي تمّ الترفيع فيها إلى 100% منذ 01 مارس 2022.
هذا ويتم تحيين البروتوكول الصحي حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19.

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