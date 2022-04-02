وزارة السياحة: الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100% بالنسبة للفضاءات المغلقة بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية

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نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 بالبلاد التونسية، تُذكّر وزارة السياحة كافة المؤسسات والمنشآت السياحية أنه تقرر العمل بتحيين البروتوكول الصحي للسياحة التونسية كما يلي:• بداية من 01 أفريل 2022:- الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100% بالنسبة للفضاءات المغلقة بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية مع تشديد مراقبة الاستظهار بجواز التلقيح وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات بالأماكن المذكورة.- الحرص على تكثيف عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة لكافة العاملين بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية.- التذكير بأن طاقة الاستيعاب بالنسبة للنقل السياحي تمّ الترفيع فيها إلى 100% منذ 01 مارس 2022.هذا ويتم تحيين البروتوكول الصحي حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19.