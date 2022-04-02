حاتم المليكي: على رئيس الجمهورية أنْ يثبت الاركان المادية لمحاولة الإنقلاب

. ..

. .

قال اليوم النائب بالبرلمان المنحل حاتم المليكي .. كنت اتمنى أن يتم الحسم في مسألة حل البرلمان منذ فترة طويلية في اطار خارطة طريق واضحة والعودة للشرعية .واشار المليكي في حوار لبرنامج LE GRAND DEBAT على اذاعة شمس الى ان رئيس الجمهورية يجب عليه الان أن يثبت تهمة التامر وذلك عبر اثبات وجود اركان مادية لمحاولة الانقلاب ... قبل ان يضيف قائلا ’’ لانه لا يحق له المساس بنواب منتخبين وذلك عبر اخضاعهم للبحث الامني على خلفية عقد الجلسة العامة ,مشددا على انها تجربة سيحاسب عليها رئيس الجمهورية .وشدد المليكي على أن رئيس الجمهورية لديه كل الادلة على غرار الاستخبارات والاستعلامات لاثبات محاولة الانقلاب .وتابع قائلا ’’الايجابي أن قيس سعيد بدأ الان الحديث عن الحوار ,مشددا على أن الاستشارة الوطنية فشلت ’’