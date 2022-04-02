نقيب الصحفيين: 95 بالمائة نسبة المشاركة في اضراب الاعلام العمومي

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قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في مداخلة له اليوم السبت، في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، إن نسبة المشاركة في الاضراب في القطاع العمومي بلغت 95 بالمائة في مختلف مؤسسات الاعلام العمومي، مشيرا الى أن الاضراب ناجح.وبين الجلاصي بأن هناك إصرارا من قبل صحفيي هذه المؤسسات من أجل وحدة القطاع ضد كل من يريد ضربه.وشدد المتحدث على أنه من حق الصحفيين الاشتغال بكل حرية ومن حقهم النفاذ الى المعلومة.وأكد نقيب الصحفيين، "على الدولة احترام مهنة الصحافة التي دافعت على كل القطاعات الأخرى والتي كانت صوت كل من لا صوت له."وشدد الجلاصي على أن الاضراب العام لن يكون الخطوة الأخيرة، مؤكدا بأنه من الوارد تنظيم اضراب عام وطني أو اضراب مفتوح في قطاع الاعلام في صورة ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم.