سمير سعيّد ووزير الإقتصاد الليبي يتباحثان فرص بناء شراكة إستراتيجية بين البلدين

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إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب محمد على الحويج وزير الإقتصاد والتجارة الليبي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين و الى الفرص المتاحة لإقامة شراكة استراتيجية تؤسس لتكامل إقتصادي حقيقي خدمة للمصلحة المشتركة .كما تطرق الجانبان الي ضرورة وضع تصور مشترك لدفع التبادل والإستثمار خاصة في بعض القطاعات الحياتية وذات البعد الإستراتيجي على غرار الصناعات الدوائية و الإنتاج الغذائي لاسيما على مستوى المواد الاولية و كذلك الخدمات الصحية، مشددين على أهمية دور هياكل الدعم العمومية و القطاع الخاص و كذالك القطاع المالي والبنكي في هذا الإتجاه الذي أصبح يمثل اليوم أحد أبرز التحديات و هو ما أكدته الأحداث و الأزمات العالمية الأخيرة.كما تعرض الجانبان إلى أهمية دعم القطاع الخاص في البلدين الشقيقين و مساعدته من خلال توفير الضروف و الآليات الملائمة له لمزيد التقارب سواء علي مستوي الإستثمار في البلدين أو للتوجه في إطار مشترك نحو الأسواق الإفريقية.واقترح الوزير ان تشكيل فريق عمل مشترك للتعمق في مجمل التصورات المقدمة من مختلف جوانبها و وضع برنامج تحرك عملي تشترك في بلورته مختلف الاطراف المعنية لا سيما القطاع الخاص.