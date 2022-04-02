فاضل عبد الكافي: اعطي صفر على عشرين لبودن بسبب طريقة تفاوضها مع صندوق النقد


Publié le Samedi 02 Avril 2022 - 11:54قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال وزير المالية السابق ورئيس حزب افاق تونس الفاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة انه يمنح رئيسة الحكومة نجلاء بودن صفر على عشرين بسبب طريقة محادثاتها مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف عبد الكافي " قبولها بتجميد الاجور ورفع الدعم سيؤدي لانعكاسات سلبية على البلاد".
...

وتابع عبد الكافي " كان على بودن ورئيس الجمهورية قيس سعيد تحذير اوروبا من أن آلاف المهاجرين سيصلون إلى سيسيليا مثلما فعل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مع الرئيس الايطالي في 2011".



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