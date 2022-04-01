سعيّد: ماضون قدما في تطهير البلاد وبناء جمهورية جديدة


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 20:53قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال كلمة توجه بها للشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان، بأن الدولة ماضية قدما في تطهير البلاد.
واضاف قائلا ’’الحمد لله رب العالمين أننا بدأنا اليوم ما عزمنا القيام به ليلة هذا الشهر المعظم .. وتابع ’’ ولن يثنينا شيئا عن عزمنا في تطهير البلاد والمضي قدما في بناء الجمهورية الجديدة بناء على الاستشارة الشعبية، وبناء على لحوار مع الوطنيين الصادقين المخلصين.
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