نجيب الشابي محاميا لراشد الغنوشي

أكدّ مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المُنحل، المكلّف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، أن المحامي أحمد نجيب الشابي يحضر دفاعا عن رئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي.
وكان الناشط السياسي، سمير ديلو، قد أكد أن فرقة مكافحة الإرهاب قد دعت إلى حدود اليوم الجمعة، 7 أعضاء من البرلمان المنحل، للمثول أمامها، من بينهم راشد الغنوشي وطارق الفتيتي وعياض اللومي.
وكان الناشط السياسي، سمير ديلو، قد أكد أن فرقة مكافحة الإرهاب قد دعت إلى حدود اليوم الجمعة، 7 أعضاء من البرلمان المنحل، للمثول أمامها، من بينهم راشد الغنوشي وطارق الفتيتي وعياض اللومي.
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