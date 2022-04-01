نجيب الشابي محاميا لراشد الغنوشي


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 17:04قراءة: 0 د, 20 ث
      
أكدّ مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المُنحل، المكلّف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، أن المحامي أحمد نجيب الشابي يحضر دفاعا عن رئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي.

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وكان الناشط السياسي، سمير ديلو، قد أكد أن فرقة مكافحة الإرهاب قد دعت إلى حدود اليوم الجمعة، 7 أعضاء من البرلمان المنحل، للمثول أمامها، من بينهم راشد الغنوشي وطارق الفتيتي وعياض اللومي.


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