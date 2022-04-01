بن أحمد يهاجم العلوي: لا يمكن ان أتقابل معك ولو في الجنة واذا كتب علي ذلك سأطلب من الله أن ينقلني الي جهنم


Publié le Vendredi 01 Avril 2022 - 16:50قراءة: 0 د, 32 ث
      
هاجم الجمعة 1 افريل، النائب بالبرلمان المنحل مصطفى بن أحمد زميله عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على خلفية تدوينة اشار فيها العلوي الي ان بن أحمد وسيف الدين مخلوف سيمثلان اليوم امام القضاء بنفس التهم رغم اختلاف مواقفهما.

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وقال بن أحمد موجها كلامه للعلوي ".... لا تجمعني بك لا نفس المنطلقات ولا نفس الأهداف ومعركتي ليست معركتك ولا يمكن أن أتقابل معك ولو في الجنة فإذا كتب عليا ذلك سأطلب من الله أن ينقلني إلى جهنم ستكون نعيما وأرحم من التواجد معك في نفس المكان وأؤكد بأن الإتحاد سيظل صرحا عصيا عليك وعلى أمثالك...الفم الأبخر ما دواه كان السواك الحار".


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243867

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 01 Avril 2022 à 16h 59m |           
مصطفى تحب جهنم؟ حتى انت وجهك وجه حطب جهنم ان شاء الله في الدرك الاسفل من النار وربي ان شاء الله يحققلك هذه الامنية



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