بن أحمد يهاجم العلوي: لا يمكن ان أتقابل معك ولو في الجنة واذا كتب علي ذلك سأطلب من الله أن ينقلني الي جهنم

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هاجم الجمعة 1 افريل، النائب بالبرلمان المنحل مصطفى بن أحمد زميله عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على خلفية تدوينة اشار فيها العلوي الي ان بن أحمد وسيف الدين مخلوف سيمثلان اليوم امام القضاء بنفس التهم رغم اختلاف مواقفهما.وقال بن أحمد موجها كلامه للعلوي ".... لا تجمعني بك لا نفس المنطلقات ولا نفس الأهداف ومعركتي ليست معركتك ولا يمكن أن أتقابل معك ولو في الجنة فإذا كتب عليا ذلك سأطلب من الله أن ينقلني إلى جهنم ستكون نعيما وأرحم من التواجد معك في نفس المكان وأؤكد بأن الإتحاد سيظل صرحا عصيا عليك وعلى أمثالك...الفم الأبخر ما دواه كان السواك الحار".