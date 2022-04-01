“ هيّا هيّا.. نحن أفضل معا”.. “فيفا” يطلق أغنية كأس العالم في قطر

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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأغنية الرسمية الأولى لكأس العالم قطر 2022، وحملت عنوان “هيّا هيّا.. نحن أفضل معا”، اليوم، الجمعة 1 من نيسان.وشارك في أدائها كل من النجم الأمريكي، ترينيداد كاردونا، والمغني النيجيري دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.وأكد الـ”فيفا” أنها المرة الأولى التي تضم فيها الموسيقى التصويرية للبطولة عدة أغاني لفنانين عالميين بمقاطع موسيقية متنوعة “ستغزو العالم وتصنع بهجة متعددة الثقافات بأتم معنى الكلمة”، وفق بيان نشره اليوم.وتعتبر الأغنية أولى الأغاني ضمن الألبوم الغنائي للبطولة، التي سيجري بثها خلال الشهور المقبلة، قبل المونديال الذي سينطلق في 21 تشرين الثاني 2022.واستُلهمت الأغنية من الموسيقى الرسمية للبطولة، وجاء طرح الاتحاد الدولي الأغنية قبل سحب القرعة النهائية للبطولة التي تقام مساء اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وكان “فيفا” أطلق استراتيجية “FIFA Sound” التي أعلن عنها بداية سنة 2021، لهدف التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم، ونشر حينها بيانًا أوضح فيع أن سبب ذلك هو التعبير عن المشاعر المشتركة بين كرة القدم والموسيقى.وأضاف أن استراتيجية الترفيه تهدف لخلق روابط مبتكرة وهادفة بين عشاق كرة القدم وعشاق الموسيقى واللاعبين والفنانين وبين اللعبة في حد ذاتها والأغاني التي يشترك الجميع في عشقها.ومع انطلاق كل مونديال يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم أغنية خاصة بكأس العالم، التي ينتظرها ويتراقص على أنغامها المشجعون وتشحن كلماتها اللاعبين.وبدأت الفكرة في النسخة السابعة للمونديال في عام 1962 حين كان في تشيلي، وكانت المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها أغنية رسمية لكأس العالم، وأصبحت الأغنية الرسمية للمونديال عادة وعرف منذ ذلك الوقت.